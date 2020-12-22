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Россия готовится денонсировать соглашение с Нидерландами о налогообложении 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: РИА Новости
Правительство РФ запустило процесс денонсации соглашения между РФ и Нидерландами об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос депутата Госдумы от «Справедливой России» Михаила Емельянова.

«Мы направили коллегам из Нидерландов аналогичные предложения (Кипру и Люксембургу). На данный момент коллеги из Голландии не согласились. Мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения, прогресса нет», — заявил Сазанов.

При этом, отметил представитель Минфина, Россия открыта для диалога.
Предлагалось установить режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15%.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство как можно быстрее вносить в Госдуму инициативу по денонсации соглашения с Нидерландами.
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Комментарии
Экономика , Алексей Сазанов , Михаил Емельянов , Вячеслав Володин , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ , Минфин , ИА REGNUM
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