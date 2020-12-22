Россия денонсирует налоговое соглашение с Нидерландами

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«Мы направили коллегам из Нидерландов аналогичные предложения (Кипру и Люксембургу). На данный момент коллеги из Голландии не согласились. Мы запустили внутриправительственные процедуры по денонсации соглашения, прогресса нет», — заявил Сазанов.

При этом, отметил представитель Минфина, Россия открыта для диалога.

Предлагалось установить режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15%.