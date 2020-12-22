Путин подписал закон о маркировке алкоголя спецмарками

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, изменяющий порядок выдачи федеральных акцизных и специальных марок для алкогольной продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас весь алкоголь, который производится в России (за исключением идущего на экспорт), маркируется федеральными спецмарками, которые выдает Росалкогольрегулирование . А марки на импортируемый алкоголь нужно получать в таможенных органах.

Закон предписывает унифицировать марки — теперь весь алкоголь, как произведенный в России, так и ввезенный из-за рубежа (в том числе из стран ЕАЭС ), будут маркировать федеральными спецмарками. Выдавать марки и контролировать их использование будет Росалкогольрегулирование, а таможенные органы — следить за маркировкой алкогольной продукции при декларировании и других таможенных процедурах.

При этом таможня до 1 апреля 2021 года еще будет выдавать акцизные марки на импортный алкоголь — по заявлениям, принятым до 1 января. Ввозить в Россию продукцию с такими марками можно будет до 1 января 2022-го, а продавать — до окончания срока годности.

Кроме того, закон позволяет выдавать на 15 лет лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения. А сельхозпроизводители смогут продавать втрое больше вина, произведенного из собственного винограда, — этот объем увеличивается с пяти до 15 тысяч декалитров в год.

Закон вступит в силу с 1 января, за исключением некоторых норм, для которых предусмотрен иной срок.