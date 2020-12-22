Эксперты: «В России продолжатся активные налоговые изменения»

Эксперты ведущих российских экономических вузов по просьбе «Известий» сделали прогноз относительно структурных сдвигов в деловой жизни страны.

Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в 2020 году доля государства в экономике резко возросла из-за увеличения расходов казны на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Он считает, что в 2021 году доля государства в экономике снизится.

По мнению директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, снижение уровня госсобственности и доли расходов в ВВП не повлияет негативным образом на зависимость экономики от государства. Напротив, она продолжит расти, считает он.

Что касается бизнеса и населения, то, по мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, они будут чаще ощущать на себе прямые и косвенные действия государства.

По мнению профессора ВШЭ Юрия Симачёва, основным драйвером цифровизации станет государство. Как разработчики, так и организации начинают ориентироваться на такие перемены, как развитие умных городов, системы госуправления и расширение применения в ней IT-технологий, говорит он.

По мнению эксперта из МГУ Олега Буклемишева, эра нефти и газа приближается к началу процесса спада. Одна из причин — усиление налогового давления на энергетический сектор.

Кроме того, обсуждалась и сфера недвижимости, в которой также ожидаются перемены. Изменение формата работы из-за пандемии сократит спрос на офисную недвижимость, ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров, считает руководитель международной практики рейтингов нефинансовых компаний АКРА Лариса Лознова.

Что касается фискальных изменений, то, по мнению профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, они продолжатся и в 2021 году.

По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, бизнес адаптируется к новым условиям, но изменений будет еще много, а принятые решения потребуют корректировок.

Если говорить о фискальной политике, то она будет ориентирована на стимулирование, считает Юрий Симачёв из НИУ ВШЭ . Все дело в том, что проблемы в малом и среднем бизнесе остаются нерешенными, говорит он. Речь идет о его структуре, общей налоговой нагрузке и инвестиционной привлекательности.