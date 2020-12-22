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России предрекли активные налоговые изменения 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперты: «В России продолжатся активные налоговые изменения»
Фото: ТАСС
Эксперты ведущих российских экономических вузов по просьбе «Известий» сделали прогноз относительно структурных сдвигов в деловой жизни страны.
Заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов отметил, что в 2020 году доля государства в экономике резко возросла из-за увеличения расходов казны на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса. Он считает, что в 2021 году доля государства в экономике снизится.
По мнению директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, снижение уровня госсобственности и доли расходов в ВВП не повлияет негативным образом на зависимость экономики от государства. Напротив, она продолжит расти, считает он.
Что касается бизнеса и населения, то, по мнению старшего управляющего директора рейтингового агентства НКР Александра Проклова, они будут чаще ощущать на себе прямые и косвенные действия государства.
По мнению профессора ВШЭ Юрия Симачёва, основным драйвером цифровизации станет государство. Как разработчики, так и организации начинают ориентироваться на такие перемены, как развитие умных городов, системы госуправления и расширение применения в ней IT-технологий, говорит он.
По мнению эксперта из МГУ Олега Буклемишева, эра нефти и газа приближается к началу процесса спада. Одна из причин — усиление налогового давления на энергетический сектор.
Кроме того, обсуждалась и сфера недвижимости, в которой также ожидаются перемены. Изменение формата работы из-за пандемии сократит спрос на офисную недвижимость, ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров, считает руководитель международной практики рейтингов нефинансовых компаний АКРА Лариса Лознова.
Что касается фискальных изменений, то, по мнению профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, они продолжатся и в 2021 году.
По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, бизнес адаптируется к новым условиям, но изменений будет еще много, а принятые решения потребуют корректировок.
Если говорить о фискальной политике, то она будет ориентирована на стимулирование, считает Юрий Симачёв из НИУ ВШЭ. Все дело в том, что проблемы в малом и среднем бизнесе остаются нерешенными, говорит он. Речь идет о его структуре, общей налоговой нагрузке и инвестиционной привлекательности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики. Это произойдет тогда, когда ситуация с пандемией COVID-19 пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.
Видео дня. Эксперты дали прогноз по курсу рубля
Комментарии
Экономика , Дмитрий Куликов , Юрий Симачев , ВШЭ , Центральный банк России , газета "Известия"
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