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ГД во II чтении разрешила правительству регулировать цены на продукты 

РИА Новости 1 час назад
Госдума разрешила правительству регулировать цены на продукты
Фото: РИА Новости
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который дает право правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них. Третье чтение запланировано на 23 декабря.
Эта поправка была внесена кабмином уже ко второму чтению. В настоящее время закон о торговле предусматривает, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.
Поправка уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Она устанавливает, что теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Это даст возможность более оперативно реагировать на повышение цен, пояснял первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен устанавливает сам кабмин. Его постановление включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки.
В прошлую среду премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подготовлен проект нового постановления, которое позволит регулировать розничные цены при их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен.
Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Жуков , Михаил Мишустин , Госдума , Правительство РФ
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