Мишустин освободил торгпреда РФ на Украине от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Андрея Бабко от должности торгового представителя РФ на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Бабко Андрея Владимировича от должности Торгового представителя Российской Федерации на Украине в связи с переходом на другую работу», — говорится в тексте документа.
Согласно данным портала внешнеэкономической информации, и.о. торгпреда является Соломин Сергей Владимирович.
В сентябре Минпромторг России предложил ликвидировать торговые представительства страны на Украине и в Литве. В пояснительной записке к проекту документа отмечалось, что ранее правительство Украины приняло постановление о прекращении действия соглашения от 1992 года с российским правительством о взаимном учреждении торговых представительств.
В ноябре Мишустин распорядился ликвидировать торговые представительства на Украине и в Литве.