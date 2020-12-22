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Прибалтика избавляется от российского электричества 

Елена Прошина 2 часа назад
Евросоюз выделит Прибалтике 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России
Фото: ТАСС
Евросоюз выделит Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Как отмечает News.ru, благодаря этому к 2025 году Прибалтика сможет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ, куда входят РФ и Белоруссия.
Большую часть из 720 миллиардов потратят на строительство электрического кабеля Harmony Link, соединяющего Польшу и Литву по дну Балтийского моря. Ранее уже были построены линии электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией. К 2025-му Прибалтика должна окончательно синхронизироваться с европейской энергосетью ENTSO-E.
Как отмечает News.ru, в 2013 году Литва жаловалась, что Россия продает ей энергоносители по ценам на 30 процентов выше, чем для Германии. Стремясь к энергетической независимости, Литва также бойкотировала запуск БелАЭС в Белоруссии, пообещав не допустить поставок электроэнергии оттуда в Евросоюз через свою территорию.
БелАЭС находится у литовской границы, в 50 километрах от Вильнюса. Литва выступала против строительства станции, называя ее небезопасной. Власти даже раздавали таблетки йода людям, живущим вблизи белорусской границы.
Как писал «Рамблер», в декабре представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас призывал жителей запастись продуктами на случай, если на БелАЭС произойдет авария.
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Экономика , ЕС , МВД
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