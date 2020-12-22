Евросоюз выделит Прибалтике 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России

Евросоюз выделит Латвии, Литве и Эстонии 720 миллиардов евро на энергетическую независимость от России. Как отмечает News.ru, благодаря этому к 2025 году Прибалтика сможет выйти из энергетического кольца БРЭЛЛ, куда входят РФ и Белоруссия.

Большую часть из 720 миллиардов потратят на строительство электрического кабеля Harmony Link, соединяющего Польшу и Литву по дну Балтийского моря. Ранее уже были построены линии электропередачи с Польшей, Швецией и Финляндией. К 2025-му Прибалтика должна окончательно синхронизироваться с европейской энергосетью ENTSO-E.

Как отмечает News.ru, в 2013 году Литва жаловалась, что Россия продает ей энергоносители по ценам на 30 процентов выше, чем для Германии. Стремясь к энергетической независимости, Литва также бойкотировала запуск БелАЭС в Белоруссии, пообещав не допустить поставок электроэнергии оттуда в Евросоюз через свою территорию.

БелАЭС находится у литовской границы, в 50 километрах от Вильнюса. Литва выступала против строительства станции, называя ее небезопасной. Власти даже раздавали таблетки йода людям, живущим вблизи белорусской границы.