Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табак 

В России может быть установлена единая минимальная цена табачной продукции. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Данную цену рассчитает Минсельхоз по специальной формуле на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Продажа табака потребителям будет идти по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Согласно действующему законодательству, скидки на табак запрещены. Однако в законах есть такие понятия, как максимальная розничная цена на сигареты (причём её устанавливают сами производители) и цена минимальная, которая может быть ниже на 25%. И это — скрытая скидка, уверены депутаты. Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу запрещено, по их мнению, должна быть одна и рассчитываться в порядке, утверждённом государством, а не табачными компаниями.

Главная цель законопроекта — уменьшить спрос на табак, ранее при рассмотрении законопроекта отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко . Также, по словам депутата, документ направлен на противодействие незаконному обороту табака на территории России.

Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.