Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табак 

В России может быть установлена единая минимальная цена табачной продукции. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях.
Данную цену рассчитает Минсельхоз по специальной формуле на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Продажа табака потребителям будет идти по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.
Согласно действующему законодательству, скидки на табак запрещены. Однако в законах есть такие понятия, как максимальная розничная цена на сигареты (причём её устанавливают сами производители) и цена минимальная, которая может быть ниже на 25%. И это — скрытая скидка, уверены депутаты. Цена, ниже которой продавать сигареты в розницу запрещено, по их мнению, должна быть одна и рассчитываться в порядке, утверждённом государством, а не табачными компаниями.
Главная цель законопроекта — уменьшить спрос на табак, ранее при рассмотрении законопроекта отметил член Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Также, по словам депутата, документ направлен на противодействие незаконному обороту табака на территории России.
Предполагается, что закон должен вступить в силу с 1 апреля 2021 года.