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Китай запретил ввоз российской рыбы из-за угрозы коронавируса 

Секрет Фирмы и ещё 7 23 минуты назад
Китай запретил ввоз российской рыбы
Фото: РИА Новости
Китай временно запретил ввоз российской рыбы из-за угрозы коронавируса. Последним портом, который принимал продукцию из РФ, был Далянь, но теперь выгрузка остановлена и там.
Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка. Китайские власти посчитали распространение COVID-19 более опасным, чем убытки рыбозаводов, считает замдиректора «Норебо» Сергей Сенников. Когда приём рыбы возобновится — неизвестно, отмечают собеседники газеты.
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На Китай приходится 61% экспорта рыбы из России. В 2019 году Москва поставила Пекину 1,09 млн тонн рыбы на $3,27 млрд Осенью Китай обнаружил следы коронавируса в одной из партий российской продукции и начал ограничивать импорт. Страна ввела обязательную дезинфекцию, но оказалась не готова её реализовать. Поэтому с выгрузкой начались проблемы.
Альтернативой китайскому рынку для РФ могла бы стать Южная Корея, но её порты сейчас перегружены. Новый виток проблем для России начнётся в январе, когда стартует сезон добычи минтая. За первые три месяца рыбаки должны выловить 1,2 млн тонн, из которых России предназначается только 280 000 тонн. Остальное РФ не может ни хранить, ни перерабатывать.
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Сенников
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