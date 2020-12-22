Роспотребнадзор обнародовал новые правила торговли

Яйца должны быть чистыми, арбузы неразрезанными, а до туалета должно быть не менее 100 метров. Роспотребнадзор обнародовал новые санитарно-эпидемиологические нормы и правила (СанПиН) продажи продуктов питания в магазинах и на рынках. Бизнес оценил новый СанПиН как более или менее комфортный. Опрошенные "Газетой.Ru" эксперты указывают, что бизнес понесёт дополнительные расходы из-за соблюдения новых правил, что повлияет на рост цен.

С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила продажи продуктов в магазинах и на рынках. Соответствующие санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора опубликованы во вторник 22 декабря на интернет-портале правовой информации.

Новые правила во многом логичны и предсказуемы и должны понравится покупателям. Например, запрещается продажа продуктов питания с истекшим сроком годности. Они должны быть изъяты из торгового зала и размещены отдельно.

Нельзя продавать продукцию с признаками микробиологической порчи: позеленевшие клубни картофеля, повторно размороженную и замороженную рыбу или мясо, яйца с загрязненной скорлупой и другими дефектами, утиные и гусиные яйца (они часто бывают заражены сальмонеллой), а также порезанные бахчевые культуры (арбузы, дыни и т. п.). Хотя, например, это не запрещено в ЕС — в сетевых магазинах Европы продажа половинками (упакованными в пленку) широко практикуется.

В торговых точках не допускаются взвешивание без упаковки пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо предварительной обработки.

Не должны продаваться товары без сопроводительных документов или имеющие несоответствующие органолептическим показателям и техническим регламентам России.

Проверять незаразность продавцов — раз в два года

Роспотребнадзор актуализировал санитарные правила специально для торговли в нестационарных объектах и на ярмарках. Продажа хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий на ярмарках и рынках должна осуществляться только в упакованном виде. Запрещается продажа продуктов домашнего приготовления, уточняется в санитарных правилах.

«Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на месте реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения», — отмечается в документе Роспотребнадзора.

Торговые палатки и торговые павильоны должны быть укомплектованы раковинами с водой для мытья рук.

Для ларьков с непродовольственными упакованными товарами допускается использование кожных антисептиков.

Кроме того для уличной торговли обязательна установка навесов для защиты продуктов от осадков и солнечных лучей. Все нестационарные торговые объекты, в том числе и при организации торговых ярмарок и выставок, должны быть удалены не менее 100 метров от туалета.

Новые СанПиНы допускают работу продуктовых магазинов в многоквартирных домах.

Но погрузку и разгрузку продуктов разрешают только с торцов жилых зданий и со стороны автодорог. Торговать или подвозить продукты со стороны дворов, где расположены входы в жилые помещения, запрещено.

Стационарные магазины должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха. Наконец, работники торговых объектов, контактирующие с пищевой продукцией, должны проходить гигиеническую подготовку и аттестацию. Это требование должно действовать при приеме на работу и соблюдаться в последующем — не реже одного раза в два года.

Старые правила в новой упаковке

Новые требования к организации торговли стали частью так называемой регуляторной гильотины, начатой в январе 2019 года занимавшим в то время должность премьер-министра Дмитрием Медведевым . Власти под напором бизнеса согласились с тем, что введенные еще во времена СССР и неоднократно дополненные правила не отвечают реалиям и даже сдерживают экономический рост. Предлагалось, что правительство сократит избыточные нормы. Новые требования Роспотребнадзора стали действительно компактнее.

Но не факт, что произошли принципиальные изменения. Эксперты и участники рынка, опрошенные «Газетой.Ru», дают пока что сдержанные комментарии по поводу новых требований. Или вообще отказываются высказывать критические замечания в адрес автора новаций — Роспотребнадзора.

Во-первых, новые санитарные нормы не такие уж и новые, они вводятся в первую очередь в интересах потребителей, сохранения их здоровья и защиты их прав, не сомневается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . «Все, что касается продажи продуктов питания в надлежащем виде, то большинство таких правил магазины выполняли и до этого. Требование по наличию медицинских книжек для продавцов — тоже не нововведение. Поэтому здесь мало что меняется как для потребителей, так и для продавцов продуктов питания», — считает Сигал.

А что касается обязательной установки раковин и постоянной подачи воды в нестационарных объектах торговли — реализовать это будет возможно не везде. «Значит, часть малых предприятий торговли либо будут все-таки оборудовать свои точки все необходимым, либо сменят расположение», — говорит представитель бизнес сообщества.

Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко считает, что СанПиН не мог не измениться еще и потому, что 2020 год и пандемия заставили всех «серьезно задуматься» о санитарной безопасности, дезинфекции, личной гигиене и т.д.

«С одной стороны, новые нормы потребуют дополнительных затрат от бизнеса, с другой стороны, логично, что должны появляться новые ориентиры, которые помогают в новых условиях создавать определенную культуру обращения с продуктами, особенно со скоропортящимися. И производители и продавцы должны быть к этому готовы», — считает Даниленко.

За жесткость правил заплатит покупатель

Совладелец конного завода «Ермак» и владелец фермерского хозяйства «КФХ Ермоленко» Кирилл Ермоленко (Самарская область) признает, что проблемы с попаданием на рынок некачественной продукции действительно имеется и новые правила должны решить эту проблему. «У нас более половины от всего продаваемого мяса завозится. И если в стационарной торговле и в заведениях общепита ситуация под контролем, то на рынках факты реализации некачественной продукции встречаются не так уж редко», — говорит фермер.

При этом фермер считает, что из-за новых правил есть риск дополнительных расходов. «Производители и продавцы могут переложить дополнительные потери на покупателя, повысив цены», — говорит Ермоленко.

Но по мнению члена экспертного совета по эффективности управления при комитете Госдумы по экономической политике Николая Калмыкова обновлённые нормы торговли «даже слишком мягкие». Он не исключает, что контролирующие органы сейчас, во время пандемии, роста цен и острых дискуссий в обществе, боятся резко закручивать гайки в торговой сфере, хотя давно пора было это сделать.

«Не дело, когда продают испорченные продукты, с нарушенной упаковкой. Многие видели сотни раз продажу порезанных арбузов, стоящих на грязных прилавках. А что за дело, когда продукты питания лежат под солнцем и дождем без навеса? Или когда между продуктами бегают крысы?», — возмущается эксперт.

По его мнению, новые правила не лишены наследственных болезней советского нормотворчества с его регламентированием каждого шага предпринимателя и одновременно двусмысленностью многих требований. Например, полностью избежать почвы для коррупции и подкупа чиновников, курирующих торговлю, наверняка, не получится и сейчас. «Но ответственный бизнесмен должен всегда находиться в диалоге с государством, направлять предложения, жалобы, инициативы и участвовать в разных формах экспертной оценки принимаемых государством решений Эффективность административной гильотины зависит не только от государства, но и от бизнеса», — уверен Калмыков.