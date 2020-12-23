Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Как уточняет агентство, планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения, передает агентство.

Как добавляет СМИ, в зоне проведения работ создадут временную запрещенную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля.

Против проекта активно выступают США , продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.