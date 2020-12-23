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РБК: в Дании назвали дату начала укладки «Северного потока — 2» 

РИА Новости 56 минут назад
В Дании назвали дату начала укладки «Северного потока — 2»
Фото: © REUTERS / Oliver Denzer/File Photo
Трубоукладочное судно "Фортуна" начнет работу по укладке "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании с 15 января 2021 года, сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.
Как уточняет агентство, планируется начать укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Трубоукладчику будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения, передает агентство.
Как добавляет СМИ, в зоне проведения работ создадут временную запрещенную зону на 200 метров в каждую сторону от прокладки труб. В этих районах будут запрещены работы на морском дне, несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля.
"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
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Экономика , ЕС , РБК
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