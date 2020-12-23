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Россия планирует запретить ввоз комплектующих для железных дорог с Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Речь идет о цельнокатаных колесах (ЦКК), колесных парах, заготовках, осях, а также крупном вагонном литье.

Эти комплектующие планируют добавить к списку санкционных товаров, введенному правительством в декабре 2018 года.

Обеспокоенность таким решением властей выразил Союз операторов железнодорожного транспорта.