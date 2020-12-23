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«Ъ» сообщил, что Россия может ввести новые санкции против Украины 

Газета.Ru и ещё 3 48 минут назад
Россия планирует запретить ввоз комплектующих для железных дорог с Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Речь идет о цельнокатаных колесах (ЦКК), колесных парах, заготовках, осях, а также крупном вагонном литье.
Эти комплектующие планируют добавить к списку санкционных товаров, введенному правительством в декабре 2018 года.
Обеспокоенность таким решением властей выразил Союз операторов железнодорожного транспорта.
Его представители обратились к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой не запрещать ввоз с Украины, пока цены на российские аналоги не снизятся.
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Экономика , Видео , Андрей Белоусов , Газета "Коммерсантъ"
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