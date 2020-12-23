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Кремль прокомментировал работу над реализацией «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Кремль заявил о приоритете «Северного потока-2»
Фото: РИА Новости
Трубопровод «Северный поток — 2» является приоритетным для России проектом, работа над его реализацией продолжается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это приоритетный проект, и мы продолжаем работу над его реализацией», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Несмотря на санкции США, строительство «Северного потока — 2» возобновилось. Трубоукладочная баржа «Фортуна» приступила к укладке недостроенного участка газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии. Предположительно, стройка завершится в течение нескольких месяцев.
В Кремле отмечали, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» будет лучшим ответом на действия США против реализации проекта.
Напомним, ранее в среду сообщалось, что трубоукладочная баржа «Фортуна» планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода «Северный поток — 2» у берегов Дании.
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