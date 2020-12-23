Правительство России скорректировало национальные проекты в соответствии с национальными целями развития, которые ранее были обновлены и продлены до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Правительство уже скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами", — сказал он.

По каждому из них были выделены "общественно значимые результаты, непосредственно влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения", указал премьер.

Национальные цели развития

Финансирование единого плана по достижению национальных целей развития в ближайшие три года составит более 39 трлн рублей, заявил премьер-министр РФ.

"На реализацию плана выделяются серьезные ресурсы, в следующие три года — более 39 трлн рублей или около 13 трлн рублей в год", — сказал глава кабмина.

Он отметил для сравнения, что ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет всего около 2 трлн рублей.