Более 39 триллионов рублей будет выделено на реализацию единого плана по достижению национальных целей развития России. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось совместное заседание Государственного совета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В ходе него Мишустин рассказал, что в 2020 году реализация национальных проектов не прерывалась. В пример он привел улучшение жилищных условий 65 тысячами семей с помощью льготной ипотеки и создание в дошкольных организациях около 30 тысяч дополнительных мест для детей до трех лет.

Премьер-министр сообщил, что правительство скорректировало нацпроекты в соответствии с обновленными целями и задачами, выделило общественно значимые результаты по каждому из них и описало показатели их достижения. Также он сообщил о создании единой платформы по координации выполнения единого плана достижения национальных целей, назвав ее эффективным инструментом контроля.

Председатель кабинета министров рассказал, что в течение трех следующих лет на реализацию плана будут выделены серьезные ресурсы — более 39 триллионов рублей. Большая часть этих денег будет потрачена на социальные программы и развитие экономики.