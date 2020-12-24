Власти не ожидают нового роста цен на масло и сахар 

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не ожидает всплеска цен на подсолнечное масло и сахар после окончания срока действия соглашений о стабилизации цен.

"Не думаю", — сказал Мантуров в интервью телеканалу РБК, отвечая на соответствующий вопрос.

"Такие, как я сказал, моменты происходили по разным номенклатурам товаров. Мы исходим из того, что принято решение правительства, поправки в закон о торговле, которые ограничивают флуктуацию не 30%, а 10%. Это все будет вписываться в инструментарий правительства, чтобы вовремя подставить плечо и включиться в процесс", — указал министр.

"Просто будем более внимательно отслеживать. И, как я уже сказал, у нас предпринимательское сообщество вышло на уровень сознательности", — добавил он.

Правительство на прошлой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Минсельхоз , Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали их 16 декабря, они действуют до 1 апреля 2021 года. Цены на продукты должны скорректироваться в течение пяти дней с даты подписания.

Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят главы регионов.