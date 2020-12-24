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Мишустин установил правила льготных кредитов для резидентов Арктики 

Российская Газета 2 часа назад
Мишустин установил правила льготных кредитов для Арктики
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны, которые смогут получать кредиты по сниженной ставке.
Займы будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии по развитию Арктики, исключение — лесозаготовка, рыболовство и добыча полезных ископаемых.
Минимальная планка инвестпроекта — всего 10 миллионов рублей. Максимальная — 2,5 миллиарда. Если участвуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка поднимается до 5 миллиардов. Доля собственных средств в проекте не должна быть меньше 30 процентов.
Процент за кредит будет снижен в полтора раза от размера ключевой ставки Центробанка. Минимальная ставка составит 2 процента.
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