Мишустин установил правила льготных кредитов для Арктики

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила льготного кредитования резидентов Арктической зоны, которые смогут получать кредиты по сниженной ставке.

Займы будут выдавать на проекты в отраслях, которые определит президиум Госкомиссии по развитию Арктики, исключение — лесозаготовка, рыболовство и добыча полезных ископаемых.

Минимальная планка инвестпроекта — всего 10 миллионов рублей. Максимальная — 2,5 миллиарда. Если участвуют сразу несколько компаний, претендующих на кредит, верхняя планка поднимается до 5 миллиардов. Доля собственных средств в проекте не должна быть меньше 30 процентов.