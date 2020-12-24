Матвиенко заявила о неприемлемости регулирования цен на продукты

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен [на продукты], мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Но в то же время определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги", — сказала Матвиенко.