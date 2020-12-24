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Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Матвиенко заявила о неприемлемости регулирования цен на продукты
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает категорически против жесткого административного регулирования цен на продовольствие, государственное регулирование в этой сфере должно идти через экономические рычаги. Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2020 года.

"Я категорический противник каких-то жестких административных мер регулирования цен [на продукты], мы все-таки живем в рыночной экономике, мы не можем себе позволить принимать какие-то непродуманные популистские или иные административные меры, допустить дефицит и так далее. Но в то же время определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги", — сказала Матвиенко.

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Экономика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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