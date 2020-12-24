Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.79
91.94
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
72.90
89.18
Индексы и котировки Brent
50.88
–0.16 Золото
1873.73
–0.14 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2191
+0.0111
09.12
1.2080
21.12
13.12
29.11

Польша ведет «газовое наступление» на Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Польша продолжает активную атаку против российского газа и на этот раз не только внутри страны, но даже и за ее пределами. В частности, началась активная фаза строительства «Балтийского газопровода» (Baltic Pipe). Судя по всему, Варшава надеется, что этот источник и ряд других позволят вытеснить российский газ во всем регионе. Каким образом?
В Варшаве царит безудержный оптимизм по поводу перспектив снабжения страны газом — причем дешевым. Оператор газотранспортной системы страны получил все разрешительные документы.

«Мы завершили еще один важный этап проекта "Балтийского газопровода», связанный с отбором всех подрядчиков строительных работ. Мы заключили контракты со всеми подрядчиками по строительству, надзору, сертификации и основным поставкам материалов. Впереди у нас остался только этап строительства», — заявил президент польского предприятия Gaz-System Томаш Штепич.

Участниками проекта Baltic Pipe выступают датский и польский операторы ГТС, Energinet и Gaz-System. Как сообщают поляки, итальянская компания Saipem начнет работы по укладке газопровода по дну Балтийского моря уже в следующем году.

«Суда, которые станут готовить дно для укладки трубопровода, будут мобилизованы в первой половине следующего года. Само строительство морского газопровода начнется летом 2021 года. Сдача работ запланирована на октябрь 2022 года», — говорится в официальном сообщении Gaz-System.

Почему в Польше так радуются происходящему — и причем здесь Россия?

Лишь бы не из России

Потребление природного газа Польшей находится в пределах 15 млрд кубометров ежегодно. Третья часть этого объема добывается польскими компаниями самостоятельно, остальное приходится на импорт. «Газпром» в настоящее время является ключевым поставщиком голубого топлива в Польшу. Российская компания поставляет в Польшу газ по контракту, подписанному в 1996 году и действующему до 2022 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

«При этом в соответствии с условием договора "бери или плати" концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок», — отмечается на сайте польской компании.

В то же время за каждой стороной сохранялось право потребовать пересмотра действующих цен, в случае если той или иной компании покажется, что они не соответствуют рыночным. В 2012 году Россия и Польша договорились о снижении цены на 10%. Однако спустя три года PGNiG подала на «Газпром» в Стокгольмский арбитражный суд: по мнению Варшавы, цена на газ «завышена и неадекватна» ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы. В июле 2018 года арбитраж вынес промежуточное решение — тогда «Газпром» сообщал, что суд согласился с его доводами, полностью отказав польской компании в изменении цены. Однако PGNiG таким результатом не удовлетворилась и потребовала пересмотра дела — на этот раз с полным для себя успехом.
В конце июня 2020-го стало известно, что компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила PGNiG 1,5 млрд долларов.

«В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт " в ходе обжалования», — отметили в российской компании.

В свою очередь, 1 июля Квечиньский написал в «твиттере»: «С удовлетворением информирую, что я получил подтверждение о поступлении средств от "Газпрома" на наш счет».
Сейчас в Варшаве заявляют, что продлевать долгосрочный контракт с «Газпромом» не собираются, а планируют получать топливо из альтернативных источников. Как раз, в частности, по «Балтийскому газопроводу» — из Норвегии через Данию. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года.
Отказ от российского газа подается в Польше практически на уровне национальной идеи. В декабре 2019-го Gazeta Polska вышла с заголовком на первой полосе: «Поляки не хотят российского газа». Издание перепечатало результаты опроса, проведенного PGNiG, и взяло интервью у ее тогдашнего президента Петра Вожняка.

«Поляки ожидают отказа от российского газа. Таков ответ 84% респондентов. Они ожидают развития сотрудничества с другими поставщиками. Через три года закончится "ямальский" контракт. После 2022 года мы будем полностью независимы от России, говорит президент PGNiG Петр Вожняк», — написала Gazeta Polska.

Ресурсная база

Тут следует иметь в виду, что мощность Baltic Pipe составит 10 млрд кубометров в год. Поляки и сейчас получают газ из Норвегии — в год не более полумиллиарда кубометров. Однако к 2022 году PGNiG намеревается нарастить добычу на норвежском шельфе до 2,5 млрд кубометров. В 2019-20 гг. польская госкомпания прикупила доли на еще нескольких норвежских месторождениях, и теоретически добыча может увеличиться до 3 млрд кубометров в год. Но все равно это более чем в три раза меньше планируемой мощности «Балтийского газопровода».
Есть мнение, что PGNiG теоретически может докупать газ у других компаний, работающих на шельфе. Тем не менее большая часть норвежского газа в любом случае законтрактована на многие годы вперед — и Польше придется переплачивать за поставки или проводить своп по обмену норвежского газа на российский. Однако выигрыш у «Газпрома» действительно может облегчить ситуацию с приобретением ресурсной базы.
В этом году польская нефтегазовая компания подписала соглашение — в течение семи лет она поставит более 150 тысяч тонн сжиженного природного газа польской же фирме DUON Dystrybucja, которая занимается распределением топлива через собственную инфраструктуру. Доставлять продукцию PGNiG будет с СПГ-терминала в Свиноуйсьце и малотоннажных СПГ-заводов, которые находятся в ее управлении. С 1 апреля 2020 года добавился еще один источник — станция приема и перевалки СПГ в литовской Клайпеде.
Другими словами, Польша не просто хочет обеспечить себя скандинавским — а не российским — газом. Страна претендует на гораздо большее, а именно роль нового газового хаба в Восточной Европе. Именно для этого Польша расширяет СПГ-терминал в Свиноуйсьце (с 5 млрд кубометров до 7,5 млрд кубометров в год) и намерена получать норвежское «голубое топливо» по трубопроводу Baltic Pipe.
А излишки топлива, как надеются хитроумные паны, хорошо бы сбывать на стороне.

Hаполеоновские планы

Например, в конце лета текущего года успешно завершилась прокладка под дном реки Неман первой из двух ниток газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) из Польши в Литву. Участок, уложенный под Неманом, составил по длине 750 метров. В этом году планируется построить 100 км газопровода от местечка Яуняй (Ширвинтский район) до города Алитус. В следующем году будут проложены остальные 65 км трубопровода.
Польша и Литва планируют завершить строительство GIPL к концу 2021-го. Общая протяженность этого газопровода составит 508 километров. В Варшаве уже мечтают, как получат доступ к рынкам Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Там Польша намерена сбывать закупаемый ею сжиженный природный газ (СПГ) и «голубое топливо», поступившее по будущему «Балтийскому газопроводу» (Baltic Pipe) из Норвегии. Планируется, что из Польши в Литву можно будет подавать 2,4 млрд кубометров в год, а в обратном направлении — 1,9 млрд
Общая стоимость газопровода составит около 500 млн евро. Инвестируют в это строительство польский газовый оператор Gaz-System и литовский Amber Grid, софинансирование в размере 266,4 млн евро также осуществляется из европейских структурных фондов. И это неудивительно: в 2016 году польско-литовский трубопровод попал в список важных региональных проектов ЕС в сфере распределения газа. Впрочем, и сами Польша с Литвой готовы серьезно вложиться в эту стройку. Так, ранее стало известно, что литовский оператор системы транспортировки природного газа Amber Grid берет в Европейском инвестиционном банке на строительство GIPL кредит в размере до 65 млн евро.
Тут, правда, планы Польши входят в противоречие с газовыми амбициями еще одной соседней страны — Литвы.
Шесть лет назад, 27 ноября 2014 году в литовской Клайпеде появился газовый терминал Independence. Судно оборудовано четырьмя терминалами для сжиженного природного газа (СПГ), общая вместительность которых достигает 170 тыс. кубометров. В Вильнюсе дату 27 ноября назвали одной из значительнейших в истории страны — чиновники уверяли, что терминал даст Литве «энергетическую независимость» от России. Но вскоре выяснилось, что цена сырья российских «Новатэка» и «Газпрома» для литовских промышленных предприятий потребителей периодически оказывается выгоднее стоимости европейского газа. Но Литва мечтает о покорении рынков самой Польши, а также Белоруссии и Украины.

«Здесь все логично: в Клайпеде стоит СПГ-терминал, мощность которого с лихвой покрывает потребности всей Прибалтики. Поэтому в лишнем газе Литва не нуждается — ей бы найти рынки сбыта для собственных излишков. Но Польша, мягко говоря, не самый подходящий вариант. У нее с энергоснабжением тоже все в порядке: есть и трубопроводные поставки "Газпрома", и СПГ-терминал в Свиноуйсьце, который поляки собираются расширять. В перспективах строительство еще одной регазификационной установки. Даже если Варшава действительно откажется от продления ямальского контракта с Россией, поставки по альтернативным маршрутам полностью закроют ее потребности. Вопрос только в цене. Как бы то ни было, Литва с ее "заманчивыми" предложениями в эту схему не вписывается», — пишет политолог Алексей Ильяшевич.

А вот планы газовой экспансии Польши выглядят куда более реалистично — и Газпрому обязательно придется искать на этот вызов ответ.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле допустили усложнение реализации «Северного потока – 2» из-за санкций США В Кремле допустили усложнение реализации «Северного потока – 2» из-за санкций США Завершено строительство газопровода «Балканский поток» Завершено строительство газопровода «Балканский поток» Госдума решила установить единую минимальную цену на табачные изделия Госдума решила установить единую минимальную цену на табачные изделия
Комментарии 1
Экономика , Видео , Статьи , Анджей Дуда , Газпром , ЕС , Новатэк
Читайте также
Новости партнеров
Ново