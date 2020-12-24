Путин подвел экономические итоги года 

Власти России в 2020 году обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин

Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел предновогоднюю онлайн-встречу с членами правительства. В ходе нее он сообщил, что власти России многое сделали для того, чтобы сгладить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, помочь семьям с детьми, безработным и самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, небольшим компаниям, предприятиям, секторам экономики.

Путин рассказал, что власти не допустили критического спада экономики, обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, сохранили ведущие отрасли и выработали системные меры их поддержки, продолжили осуществление знаковых инфраструктурных проектов, создали новые стимулы для поддержки жилищного строительства и инструменты для ускоренного развития туристической отрасли.

«Самое главное — в целом смогли решить вопрос о защите людей. Здесь не буду все перечислять, но мер много», — добавил он.

Путин похвалил министров за то, что в экстраординарных условиях они не растерялись, не опустили руки, сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность, в короткие сроки организовали системную слаженную работу, работали в условиях больших нагрузок.