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Путин подвел экономические итоги года 

Артём Кульша 56 минут назад
Путин подвел экономические итоги года
Фото: РИА Новости
Власти России в 2020 году обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава государства провел предновогоднюю онлайн-встречу с членами правительства. В ходе нее он сообщил, что власти России многое сделали для того, чтобы сгладить негативные последствия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, помочь семьям с детьми, безработным и самозанятым гражданам, индивидуальным предпринимателям, небольшим компаниям, предприятиям, секторам экономики.
Путин рассказал, что власти не допустили критического спада экономики, обеспечили стабильность и устойчивость макроэкономических показателей, сохранили ведущие отрасли и выработали системные меры их поддержки, продолжили осуществление знаковых инфраструктурных проектов, создали новые стимулы для поддержки жилищного строительства и инструменты для ускоренного развития туристической отрасли.
«Самое главное — в целом смогли решить вопрос о защите людей. Здесь не буду все перечислять, но мер много», — добавил он.
Путин похвалил министров за то, что в экстраординарных условиях они не растерялись, не опустили руки, сохранили хладнокровие, самообладание и работоспособность, в короткие сроки организовали системную слаженную работу, работали в условиях больших нагрузок.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Путин
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