МИД РФ положительно оценил сделку Лондона с ЕС по Brexit

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Великобритания и Евросоюз завершили вчера согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.

Документ состоит из двух тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.

На Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Именно режим рыболовства вызывал главные разногласия. Британские рыбаки разочарованы сделкой, поскольку европейские сейнеры смогут вести промысел в британских водах.