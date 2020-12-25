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В МИД РФ оценили сделку Лондона с ЕС по Brexit 

BFM.RU 1 час назад
МИД РФ положительно оценил сделку Лондона с ЕС по Brexit
Фото: ТАСС
Москва положительно оценивает торговую сделку ЕС и Великобритании, еще одним потрясением в международных отношениях стало меньше, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
Великобритания и Евросоюз завершили вчера согласование текста соглашения по поводу их будущих отношений после Brexit.
Документ состоит из двух тысяч страниц. Переговоры Лондона и Брюсселя буксовали несколько месяцев.
На Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.
Именно режим рыболовства вызывал главные разногласия. Британские рыбаки разочарованы сделкой, поскольку европейские сейнеры смогут вести промысел в британских водах.
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Экономика , Александр Грушко , МИД , ЕС , РИА Новости
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