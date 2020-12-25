Эксперт: Россия в 2021 году столкнется с растущим уровнем бедности

Он отметил, что также и новый штамм коронавируса не добавляет уверенности в завтрашнем дне.

Также Гринберг призвал готовиться к тому, что антироссийские санкции будут усиливаться, что отразится на экономике России.

Что касается курсовой волатильности, то, по его мнению, она сохранится. Он считает, что в краткосрочном плане рубль может расти в цене, но в среднесрочном и долгосрочном — падать. Также он считает, что спрос на углеводороды будет снижаться.

По словам эксперта, сегодня очень важно оказать поддержку малому и среднему бизнесу, воспользовавшись накопленными резервами для поддержания экономики, бизнеса и граждан.

Кроме того, он прогнозирует, что в 2021 году страна столкнется с растущим уровнем бедности населения. Кризис, по мнению Гринберга, коснется и богатых людей.