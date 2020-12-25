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Названы основные экономические риски для России в 2021 году 

Лера Букина 33 минуты назад
Эксперт: Россия в 2021 году столкнется с растущим уровнем бедности
Фото: РИА Новости
Член-корреспондент РАН, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заявил, что из-за пандемии COVID-19 во всех сферах в России наблюдается тотальная неопределенность, пишет News.ru.
Он отметил, что также и новый штамм коронавируса не добавляет уверенности в завтрашнем дне.
Также Гринберг призвал готовиться к тому, что антироссийские санкции будут усиливаться, что отразится на экономике России.
Что касается курсовой волатильности, то, по его мнению, она сохранится. Он считает, что в краткосрочном плане рубль может расти в цене, но в среднесрочном и долгосрочном — падать. Также он считает, что спрос на углеводороды будет снижаться.
По словам эксперта, сегодня очень важно оказать поддержку малому и среднему бизнесу, воспользовавшись накопленными резервами для поддержания экономики, бизнеса и граждан.
Кроме того, он прогнозирует, что в 2021 году страна столкнется с растущим уровнем бедности населения. Кризис, по мнению Гринберга, коснется и богатых людей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что низкие ставки по вкладам и переход концепции потребления населения от совместного пользования к приобретению крупных товаров в собственность станут одними из основных финансовых трендов в 2021 году. Такое мнение выразила руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.
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Комментарии
Экономика , Руслан Гринберг , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РАН
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