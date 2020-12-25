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Решетников назвал основные причины роста цен на продовольствие в России 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Глава МЭР назвал основные причины роста цен на продукты
Фото: РИА Новости
Основными причинами роста цен на продукты в России стало снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"В четвертом квартале вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", — отметил министр.

Решетников отметил, что для стабилизации ситуации с ценами Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями, также были введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции.

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", — отметил Решетников.

По его словам, потребительский спрос в России по данным контрольно-кассовой техники восстанавливается.
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Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Минпромторг , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минсельхоз
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