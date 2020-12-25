Глава МЭР назвал основные причины роста цен на продукты

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", — отметил Решетников.