Киеву придется просить Москву о срочных поставках газа из-за роста цен в Европе

Европейские страны оставили Украину без «реверсного» газа, который перепродавали Киеву, получив его из России, сообщает газета «Взгляд». Собственных ресурсов точно не хватит, поэтому не исключено, что украинским властям придется идти «на поклон» к Москве.

Автор статьи подчеркивает, что по сравнению с весной 2020 года в декабре стоимость природного газа по всему миру заметно выросла: например, в Японии и Корее — в шесть таз, в Китае — в четыре раза. Спрос растет и в Европе. Все потому, что внезапно страны ощутили острый дефицит топлива: властям необходимо готовиться к холодной зиме, а главные поставщики сжиженного природного газа (СПГ) — Австралия, Малайзия, Норвегия и Катар — сократили добычу.

При этом в государствах Старого света с закрытием потребностей в газе дела обстоят сложнее, поскольку большинство энергоресурсов уходит в Азию, где за них платят больше. Как результат сегодня европейцы вынуждены отбирать топливо из собственных подземных хранилищ. Венгрия, Польша и Словакия в создавшихся условиях отказались от «реверсных» поставок газа в Украину.

«Эти три европейские страны зарабатывали на перепродаже российского газа Украине. Киев переплачивал за это топливо, кормя посредников, зато кичился «независимостью» от российского газа», — говорится в статье.

Сегодня Киев по примеру европейцев тоже отбирает топлив из своих хранилищ, но очевидно, что ресурсов на всю зиму у них не хватит. Не исключено, что в попытке решить топливную проблему Киев, наплевав на принципы, будет просить Москву о срочных поставках газа, резюмировал автор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», польская компания PGNiG заявила о требовании для «Газпрома» снизить цену на поставляемый в страну российский газ. Предыдущее аналогичное требование обернулось для российской компании убытками в 1,5 миллиарда долларов.