Министр экономического развития объяснил причины роста цен на продукты

«Мы рассматриваем (дополнительные полномочия правительства по регулированию цен на продовольственные товары. — Прим. ред.) как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — подчеркнул министр.