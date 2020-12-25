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Названы причины роста цен на продукты 

Артём Кульша 1 час назад
Министр экономического развития объяснил причины роста цен на продукты
Фото: ТАСС
Рост цен на продукты в России вызван снижением урожая и курса рубля и ростом мировых цен на продовольствие. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал Решетникова за эксперименты с ценами.
14 декабря Решетников сообщил, что розничные сети и производители сахара и подсолнечного масла заключат соглашение об ограничении розничной цены на данные товары. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений по подготовке нормативной базы для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.
Сегодня Решетников выступил на правительственном часе в Совете Федерации. В ходе своего выступления он назвал рост цен на ряд продуктов в четвертом квартале года вызовом для властей России, а его основными причинами — ослабление курса рубля, снижение урожая ряда культур и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.

«Мы рассматриваем (дополнительные полномочия правительства по регулированию цен на продовольственные товары. — Прим. ред.) как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — подчеркнул министр.

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Комментарии 2
Экономика , Личный счет , Максим Решетников , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Совет Федерации
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