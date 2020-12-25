Счетная палата: каждая пятая бедная семья не получает госпомощь

Согласно отчету Счетной палаты по анализу госполитики, направленной на снижение уровня бедности, каждая пятая нуждающаяся семья в Российской Федерации не получала социальных выплат с 2014 по 2018 год, пишет РБК.

Вывод был сделан аудиторами на базе данных Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах «Росстата»

Отмечается, что на семьи с подушевым доходом ниже прожиточного минимума приходилось лишь 22–26% от всего объема соцвыплат, а 19–20% малоимущих за все эти годы не получали вообще никаких выплат, следует из выводов Счетной палаты.

В ведомстве отмечают, что нацпроекты и госпрограммы кабмина РФ не обеспечивали достижение поставленных президентом национальных целей по росту реальных доходов граждан и двукратному снижению уровня бедности к 2024 году. Аудиторы отмечают, что пандемия коронавируса и ее последствия негативно скажутся на достижении целей по снижению бедности и росту доходов граждан.

Аудиторы считают, что система соцподдержки в РФ требует изменений, в частности, каждое пособие должно повышать уровень доходов его получателей.

По данным Всемирного банка, расходы госбюджета на социальную помощь в РФ составляют примерно 2,8% ВВП в год.

Счетная палата для улучшения ситуации предлагают мониторинг долговой нагрузки граждан, предложение индивидуальной помощи нуждающимся в зависимости от обстоятельств, с которыми им приходится сталкиваться, например, при потере работы или рождении ребенка.

По данным Всемирного банка, расходы госбюджета на социальную помощь в России составляют примерно 2,8% ВВП в год, отмечает РБК.

В докладе Счетной палаты говорится, что в 2019-2024 годах на снижение уровня бедности и рост реальных доходов россиян будет направлено 15,3 трлн рублей.