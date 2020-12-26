Россияне столкнулись с дефицитом автомобилей 

В российских автосалонах наступил дефицит: перед Новым годом граждане решили вложить накопленные деньги в покупку новой машины. Они опасаются роста цен в 2021-м. Эксперты прогнозируют, что дефицит сохранится как минимум до весны, пишет «Коммерсант»

Сейчас некоторые популярные модели доступны только под заказ. Причем машину придется ждать несколько месяцев.

Эксперты считают, что ситуация не изменится в 2021 году: уже возникший дефицит новых автомобилей сохранится. Будет расти и цена. За девять минувших месяцев автомобили стали дороже на 12%. Еще на 10% они подорожают в следующем году, отмечает автоэксперт Михаил Лезжов

«Абсолютно неизбежная тенденция, потому что 30-процентное удешевление национальной валюты не может не сказаться на автомобилях, которые полностью или частично собраны из комплектующих, в стоимость которых заложена иностранная валюта», — пояснил он.

Автоэксперт Ефим Зарудский полагает, что ситуация выправится к весне.

«Сложились дефицит плюс этот повышенный спрос, они привели к высоким ценам. Но из-за сокращения доходов у населения мы ожидаем понижение спроса. Поэтому все это вместе, по нашей оценке, будет балансировать. Может быть, в январе-феврале еще будет какая-то нехватка, но я уверен, что эта ситуация выровняется к весне», — сказал он.