Трамп потребовал увеличить выплаты пострадавшим от пандемии

Действующий президент США Дональд Трамп призывает повысить запланированные выплаты гражданам, которые потеряли доход из-за пандемии COVID-19. Об этом он написал в Twitter. Ранее глава Белого дома раскритиковал законопроект о мерах поддержки экономики. Документ уже принят обеими палатами конгресса, однако хозяин Овального кабинета отказался его подписывать. Трамп считает, что в нём заложено слишком много трат на помощь мигрантам и иностранным партнёрам Вашингтона, но недостаточно — для содействия американцам. Требование республиканца поддержали и часть демократов в конгрессе, они намерены провести голосование за повышение пособий уже 28 декабря. Трамп старается улучшить свой имидж в последние дни на посту главы государства и делает это с прицелом на выборы 2024 года, считают политологи.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что пособие гражданам, потерявшим доход из-за пандемии, должно составить $2 тыс., а не $600. Об этом политик написал в своём Twitter.

«$2000 + $2000 остальным членам семьи. Не $600. Помните, во всём виноват Китай!», — написал Трамп.

Напомним, ранее Дональд Трамп обвинял Пекин в распространении коронавируса и даже призывал ООН привлечь КНР к ответственности за это.

По теме выплат пострадавшим от кризиса гражданам глава Белого дома высказывался и прежде. Так, 26 декабря Трамп назвал «жалкой» сумму пособия, которое утвердили законодатели.

«Я просто хочу, чтобы наши замечательные граждане получили $2 тыс., а не жалкие $600, которые сейчас фигурируют в законопроекте», — заявил он. И при этом добавил, что следует «положить конец миллиардным дотациям ради политической выгоды».

Напомним, 21 декабря верхняя палата конгресса США одобрила проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер для стимулирования экономики. Документ был принят сенатом после длительных споров между республиканцами и демократами. Меры поддержки населения подразумевают выделение средств в объёме $900 млрд, документ дополнил государственный бюджет, принятый законодателями в объёме $1,4 трлн.

Согласованный пакет помощи предусматривает увеличение пособия по безработице вплоть до марта, а также прямые выплаты в размере $600 в месяц гражданам, которые зарабатывали до $75 тыс. в 2019 году. Это меньше выплат, одобренных властями США в марте 2020 года, — тогда сумма пособия составляла $1,2 тыс.

В чём совпали позиции Трампа и демократов

Однако Дональд Трамп отказался подписать документ и заявил о необходимости увеличить пособие с $600 до $2 тыс. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в Twitter. Трамп пояснил, что последняя версия законопроекта сильно отличается от ожидавшегося варианта.

«Это настоящий позор», — подчеркнул он.

Президент раскритиковал включённые в пакет траты на помощь иностранным государствам и ряд других программ. По словам Трампа, законопроект также предполагает стимулирующие выплаты членам семей незаконных иммигрантов, предоставляя каждому из них право получать до $1,8 тыс.

«Это намного больше, чем предоставляется американцам. Несмотря на всё это нерациональное расходование средств и многое другое, этот пакет материальной помощи стоимостью $900 млрд даёт каждому честно работающему налогоплательщику только $600 в качестве материальной помощи. Малому бизнесу также предоставляется слишком маленький объём денежной помощи, в особенности заведениям общественного питания, владельцы которых ужасно пострадали», — заявил Трамп.

Малому бизнесу предложена помощь лишь в виде налогового вычета сроком на два года, если он обслуживает другие компании. Чтобы владельцы бизнеса могли получить финансирование и вернуть свои заведения к работе, этот двухлетний период необходимо аннулировать, считает Трамп.

«Конгресс изыскивал крупные суммы для иностранных государств, лоббистов и корпораций, вместе с тем предоставив самый минимум американскому народу, которому нужна помощь. Люди не виноваты, виноват Китай», — вновь повторил Трамп.

Победивший в президентской гонке Джо Байден раскритиковал позицию нынешнего хозяина Овального кабинета и назвал его действия «отказом от ответственности», который влечёт за собой «катастрофические последствия».

«Сегодня около 10 миллионов американцев потеряют страховые выплаты по безработице. Всего через несколько дней истечёт срок государственного финансирования, что поставит под угрозу работу жизненно важных служб и выплаты военнослужащим. Меньше чем через неделю истекает мораторий на выселение, из-за чего миллионы людей могут быть выселены из своих домов во время праздников», — заявил Байден 26 декабря.

При этом демократы в палате представителей поддержали идею Трампа увеличить выплаты гражданам, но заблокировали попытки республиканцев пересмотреть документ в части иностранной помощи. В свою очередь, республиканцы выступили против повышения прямых выплат американцам до $2 тыс.

В ответ на это спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что, если Трамп всерьёз намерен утвердить размер выплат гражданам в размере $2 тыс., он должен призвать своих однопартийцев не чинить препятствий в принятии этого решения. После чего анонсировала проведение 28 декабря голосования по отдельному законопроекту, призванному увеличить пособия до $2 тыс. долларов.

«Если Трамп сможет договориться со своими однопартийцами, то выплаты действительно могут быть повышены до $2 тыс. Однако для этого потребуется откорректировать не только пакет мер помощи, но и бюджет. В принципе, США могут оказать такую поддержку своим гражданам», — считает аналитик.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается, что выплаты будут повышены.

«Ситуация сохраняется неопределённой, законодателям проще дождаться, пока Трамп покинет свой пост. Что касается резервов, из которых могут быть увеличены пособия, то США могут их изыскать. Это может быть сделано хотя бы за счёт выпуска новых долговых обязательств ФРС, в бюджете всё равно таких средств нет», — отметил эксперт в беседе с RT.

Комплекс благодетеля?

Напомним, первый пакет мер поддержки населения и предприятий в связи с пандемией COVID-19 власти США приняли в марте 2020 года. Меры включали выплату пособий в размере $1,2 тыс. на одного человека, имевшего ранее годовой доход менее $99 тыс. Супружеские пары могли претендовать на суммарное ежемесячное пособие в размере $2,4 тыс., плюс по $500 на каждого ребёнка.

Также были увеличены пособия по безработице и введены меры финансовой поддержки бизнеса. К примеру, компании, имеющие в штате менее 500 работников, смогли получить кредиты для покрытия трат на зарплаты сотрудникам и аренду помещений.

Суммарно размер мартовского пакета помощи экономике США составил $2,2 трлн.

Однако в июле 2020 года администрация США выступила за сокращение пособий по безработице в период пандемии. Об этом заявил в эфире телеканала ABC руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз

По его словам, многие граждане получали больше денег, сидя дома, чем после возвращения на работу. Поэтому в Белом доме посчитали, что надбавка в $600 к пособиям по безработице мешает восстановлению экономики и рынка труда. Вместо этого власти предложили выплачивать безработным около 70% от той зарплаты, которую те получали до кризиса.

«Изначально пособия по безработице выплачивались людям, чтобы те сидели дома, и многие получили больше денег, оставаясь дома, чем если бы они вернулись на работу. Так что президент и наши сенаторы-республиканцы ясно дали понять: мы не собираемся продлевать эти меры», — заявил Медоуз.

Однако стоит отметить, что, несмотря на предпринимаемые правительством меры, заболеваемость коронавирусом в США не снижается. К 22 декабря общее число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло в стране 18 миллионов, а количество смертей перевалило за 300 тыс. человек.

По мнению Владимира Брутера, администрация Трампа действовала ситуативно, когда сначала выступала за снижение пособий, а потом выдвинула идею повышения выплат.

«Здесь не стоит искать логику. В Белом доме хорошо понимают, что народ нужно время от времени «подкармливать», иначе он будет очень зол. Кроме того, Дональд Трамп хочет выглядеть благодетелем по отношению к американцам, покидая пост. Он уже намекал, что будет баллотироваться в 2024 году, поэтому и заботится о своём имидже», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По мнению аналитика, Трамп может использовать тему повышения выплат как повод, чтобы затянуть принятие законопроекта.