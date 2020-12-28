Bloomberg: китайская экономика станет сильнейшей в мире в 2028 году

Вопреки прогнозам китайская экономика сможет встать на первую строчку в мировом рейтинге на несколько лет раньше, сообщает издание Bloomberg. Основной причиной грядущего стремительного роста была названа пандемия коронавируса.

Журналисты издания ссылаются на аналитику специалистов американского центра экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Эксперты заявили, что китайская экономика (2 место) быстрее остальных оправилась после потрясений, вызванных пандемией коронавируса, что позволит ей в ближайшем будущим нарастить отрыв от ближайших преследователей в рейтинге и приблизиться к американцам (1 место). Ранее считалось, что выйти на первое место в списке сильнейших экономик мира Китай сможет не ранее 2033 года. Теперь специалисты уверены, что необходимых показателей Пекин достигнет на пять лет раньше — уже в 2028 году.

В ближайшие 9 лет солидный рост покажет и индийская экономика: ожидается, что к 2030 году она войдет в тройку лидеров, оставив позади Японию, Германию, Великобританию и Францию.

Вплоть до 2035 года, полагают аналитики, положение в рейтинге не изменится. Эксперты CEBR при этом в своем исследовании подчеркнули, что американским властям следовало бы больше внимания уделять тому, что происходит в настоящее время в Азии.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер составил список национальных валют, по которым пандемия коронавируса «ударила больнее всего». На первом месте по потерям из-за коронавируса расположись бразильский реал и аргентинский песо: оба подешевели на 34%. На втором месте оказалась турецкая лира с показателем обвала в 29%. Российский рубль показал снижение на 23%. Крепче отечественной нацвалюты оказался южноафриканский рэнд: он подешевел на 11%. При этом эксперт подчеркнул, что не все нацвалюты продемонстрировали падение в 2020 году. Например, китайский юань напротив — укрепился и вырос на 6,5%.