Титов попросил Путина о новых мерах поддержки предпринимателей

Малый бизнес больше всего пострадал от пандемии коронавируса. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«83,7 процента — это бизнес, который в той или иной степени задели проблемы, связанные с коронавирусом», — заявил Титов, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Бизнес-омбудсмен отметил, что, согласно опросу, более 50% из пострадавших бизнесменов воспользовались мерами государственной поддержки, однако ситуация по-прежнему остается тяжелой.

Борис Титов попросил президента реализовать дополнительные меры поддержки для бизнеса, к примеру, продлить возможность взять кредит под 2% на восстановление деятельности и смягчить требования к нему.

Титов предложил снизить планку, при которой возврат кредита не требуется, с 90% сохранения штата до 80%, потому что, например, «очень много людей уходят» из-за выросшего пособия по безработице. В случае сохранения 70% штата Титов предлагает списывать 50% задолженности.

Титов также отметил, что очень востребованной оказалась услуга реструктуризации налогов. И несмотря на продление отсрочки по налогам на три месяца, почти половина опрошенных предпринимателей признались, что не смогут заплатить налоги и взносы.

«Здесь важны не только опросы, но и анализ реального состояния компаний», — заметил на это Путин.

Титов согласился, что «бизнес любит поплакать иногда», однако предложил списать недоимки для малого бизнеса по всем налогам и страховым взносам, образовавшиеся по состоянию на 1 ноября 2020 года.

Титов также предложил продлить субсидии на выплату заработной платы в размере МРОТ на июнь и последующие месяцы 2020 года для малого и среднего бизнеса, деятельность которого была приостановлена по решению региональных властей, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу уполномоченного. Кроме того, Титов выступил за введение федерального моратория на повышение кадастровой стоимости в 2020 году выше уровня 2019-го.