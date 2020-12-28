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На немецком участке завершили прокладку «Северного потока — 2» 

РИА Новости 34 минуты назад
Nord Stream 2 завершила работы по укладке участка трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.
Работы на отрезке в 2,6 километра начались 5 декабря, разрешение немецких властей действовало на весь декабрь.
Как отмечает DPA, Nord Stream 2 еще предстоят работы в датских водах, они могут начаться в середине января 2021 года. Работы планирует вести трубоукладчик "Фортуна" при поддержки других кораблей.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода.
Песков: против "Северного потока-2" идет рейдерская атака
При этом, как заявлял представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, позиция немецкого правительство в отношении газопровода остается неизменной. Так, в Берлине неоднократно критиковали экстерриториальные санкции против российского проекта и подчеркивали, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами.
Российский вице-премьер Александр Новак выразил уверенность, что магистраль будет достроена. По его словам, проект находится в высокой степени готовности, а в его реализации "заинтересованы в первую очередь европейские партнеры".
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Экономика , Видео , Александр Новак , МИД , ИА DPA
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