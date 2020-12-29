«Севпотоку-2» осталось пройти только участок в Дании

Работы по укладке труб экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» завершены в исключительной экономической зоне ФРГ. Российская трубоукладочная баржа «Фортуна» достроила 2,6-километровый участок и вернулась в порт Висмар. В следующем месяце судно продолжит строительство трубопровода в датских водах.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» достроила 2,6-километровый участок экспортного газопровода из России в Европу «Северный поток — 2» в немецкой исключительной экономической зоне (ИЭЗ) в Балтийском море.

Судно уже вернулось и встало на рейд в городе-порте Висмар на севере Германии. Та же сейчас находятся суда снабжения «Катунь» и «Умка», передает «Интерфакс».

Предполагается, что в следующем месяце «Фортуна» продолжит строительство трубопровода в датских водах. Для обеспечения поддержки работ в регион, помимо «Фортуны», будут переброшены и другие российские корабли, сообщает Spiegel.

В связи с укладочными работами вокруг судов будет создана временная запрещенная для мореплавания зона — по 200 метров с каждой стороны рабочей полосы.

«Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах», — сообщало Морское управление Дании.

Участок пролегает к югу от острова Борнхольм (Дания) и должен быть соединен с другой секцией — со стороны Германии.

Консорциуму, строящему трубопровод, который возглавляет российский газовый гигант «Газпром» с западными партнерами, еще предстоит проложить более 100 км труб, хотя 94% проекта уже завершено.

Также в понедельник, 28 декабря, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак , реагируя на намерение американских властей ввести новые санкции в отношении газопровода, отметил, что любые ограничительные меры носят негативный характер для коммерческих проектов.

При этом вице-премьер призвал продолжать работу по строительству «Северного потока — 2», стоимость которого оценивается в $11,6 млрд

«Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов», — сказал замглавы кабмина.

В этот же день министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что Берлин не намерен идти на ступки в споре с США по поводу газопровода даже после предстоящей смены власти в Белом доме.

«Нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если под этим будет подразумеваться, что в будущем мы будем делать все только так, как хочет Вашингтон. Федеральное правительство не изменит своей позиции по «Северному потоку — 2», — заявил член Социал-демократической партии Германии информационному агентству DPA.

США все еще пытаются остановить реализацию проекта санкциями, а также угрожают немецким компаниям. Свое противоборство американцы оправдывают тем, что их европейские партнеры, якобы, будут слишком зависимы от российского газа в случае ввода газопровода в строй.

Сторонники строительства трубопровода обвиняют американскую сторону в том, что она просто хочет продавать свой сжиженный газ в Европе и устраняет конкурентов.

Чтобы не подпасть под санкции США «Фортуна» в середине нынешнего месяца сменила владельца. В обновленной записи Российского международного реестра судов (РМРС) новым собственником значится ООО «КВТ-Рус».

До этого владельцем баржи было ООО «Универсальная транспортная группа», которое, свою очередь, купило судно у гонконгской Strategic Mileage в начале октября 2020 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал санкции Вашингтона против газопровода неприкрытой рейдерской атакой, передает РИА «Новости».

«Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака… А как это еще назвать?» — сказал представитель Кремля.

При этом, методичная работа над проектом продолжается, и участникам строительства «все равно удается продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта», отметил Песков.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность трубы 55 млрд куб. м в год.

Работы на газопроводе были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки из-за угрозы экономических санкций со стороны США. Позднее претензии к газопроводу возникли у Дании, однако, они тоже вскоре разрешились.