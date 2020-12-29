Запасы золота в российских банках рухнули 

Согласно данным ЦБ РФ, в ноябре вложения банков России в драгоценные металлы откатились к уровню начала 2020 года, пишет РБК.

В ноябре объем вложений в драгметаллы упал на 75,5 млрд рублей, или на 21,7%. По подсчетам аналитика банка БКФ Максима Осадчего , снижение показателя происходит третий месяц подряд.

Отмечается, что спрос инвесторов на защитные активы, в частности к золоту, обусловлен ситуацией с коронавирусом.

Также, согласно данным ЦБ РФ, банки России активно наращивали вложения в драгметаллы весной и летом, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото составил максимум — 121 т. К концу года, по словам Осадчего, запасы драгметалла на балансах банков традиционным образом снижаются. Одновременно с объемами запасов сокращается активность банковских операций с драгоценными металлами: обороты на соответствующих корреспондентских счетах в зарубежных банках падают.

Эксперт объяснил, что банки — посредники на рынке драгметаллов, а не инвесторы. После ухода с российского рынка ЦБ РФ как главного покупателя банки перешли на продажу золота за рубеж, рассказал РБК Осадчий. Напомним, что с 1 апреля 2020 года ЦБ РФ приостановил покупки золота на внутреннем рынке.

По словам управляющего директора аналитического управления банка «Открытие» Даниила Каримова, в 2021 году инвестиционный спрос на золото будет высоким на фоне неопределенности и рисков в мировой экономике.

Совкомбанке ожидают, что цены на золото останутся в диапазоне $1800–1900 за унцию.