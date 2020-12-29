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Запасы золота в российских банках рухнули 

Лера Букина 3 часа назад
Согласно данным ЦБ РФ, в ноябре вложения банков России в драгоценные металлы откатились к уровню начала 2020 года, пишет РБК.
В ноябре объем вложений в драгметаллы упал на 75,5 млрд рублей, или на 21,7%. По подсчетам аналитика банка БКФ Максима Осадчего, снижение показателя происходит третий месяц подряд.
Отмечается, что спрос инвесторов на защитные активы, в частности к золоту, обусловлен ситуацией с коронавирусом.
Также, согласно данным ЦБ РФ, банки России активно наращивали вложения в драгметаллы весной и летом, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото составил максимум — 121 т. К концу года, по словам Осадчего, запасы драгметалла на балансах банков традиционным образом снижаются. Одновременно с объемами запасов сокращается активность банковских операций с драгоценными металлами: обороты на соответствующих корреспондентских счетах в зарубежных банках падают.
Эксперт объяснил, что банки — посредники на рынке драгметаллов, а не инвесторы. После ухода с российского рынка ЦБ РФ как главного покупателя банки перешли на продажу золота за рубеж, рассказал РБК Осадчий. Напомним, что с 1 апреля 2020 года ЦБ РФ приостановил покупки золота на внутреннем рынке.
По словам управляющего директора аналитического управления банка «Открытие» Даниила Каримова, в 2021 году инвестиционный спрос на золото будет высоким на фоне неопределенности и рисков в мировой экономике.
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В Совкомбанке ожидают, что цены на золото останутся в диапазоне $1800–1900 за унцию.
Ранее «Рамблер» сообщал, что старший аналитик БКС Виталий Громадин назвал используемые в промышленности металлы наиболее привлекательными инвестициями сегодня. Например, он рекомендует обратить внимание на платину.
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Экономика , Видео , Компании , Максим Осадчий , Виталий Громадин , Банк Корпоративного Финансирования , Совкомбанк , Центральный банк России , РБК
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