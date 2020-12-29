Минфин заявил об отсутствии планов повышать налоги 

«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем заимствовать. Если это нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального благосостояния», — приводит его слова РИА Новости.