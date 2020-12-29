«Северный поток-2» подорожал на миллионы 

Эксперт ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что из-за срывов сроков строительства «Северного потока-2» проект подорожал на 0,8 миллиарда евро. Об этом сообщает «Прайм».

По оценке Тузова, покупка судна-трубоукладчика «Академик Черский» обошлась «Газпрому» в один миллиард долларов, еще 900 миллионов рублей ушло на его переоснащение.

Общая стоимость проекта составляет около десяти миллиардов евро, отметил Тузов.

Эксперт добавил, что «Северный поток-2» может столкнуться с новыми проблемами из-за американских санкций. Палата представителей Конгресса США ранее повторно одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Если документ примут, многие западные компании окажутся под угрозой американских санкций из-за работы над проектом.

Как писал «Рамблер», санкции США помешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря в компании Nord Stream 2 AG заявили, что строительство возобновлено, а 28 декабря укладку газопровода в водах Германии завершили. Укладку последнего отрезка в датских водах планируют начать 15 января