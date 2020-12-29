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«Северный поток-2» подорожал на миллионы 

Елена Прошина 5 часов назад
«Северный поток-2» подорожал на миллионы
Фото: Reuters
Эксперт ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что из-за срывов сроков строительства «Северного потока-2» проект подорожал на 0,8 миллиарда евро. Об этом сообщает «Прайм».
По оценке Тузова, покупка судна-трубоукладчика «Академик Черский» обошлась «Газпрому» в один миллиард долларов, еще 900 миллионов рублей ушло на его переоснащение.
Общая стоимость проекта составляет около десяти миллиардов евро, отметил Тузов.
Эксперт добавил, что «Северный поток-2» может столкнуться с новыми проблемами из-за американских санкций. Палата представителей Конгресса США ранее повторно одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Если документ примут, многие западные компании окажутся под угрозой американских санкций из-за работы над проектом.
Как писал «Рамблер», санкции США помешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря в компании Nord Stream 2 AG заявили, что строительство возобновлено, а 28 декабря укладку газопровода в водах Германии завершили. Укладку последнего отрезка в датских водах планируют начать 15 января
Меры против «Северного потока — 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
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Комментарии
Экономика , Дональд Трамп , Газпром , Конгресс США
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