Белоруссия договорилась с РФ по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях, заявил во вторник премьер республики Роман Головченко

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", — приводит слова Головченко агентство Sputnik Беларусь.

В четверг, 24 декабря, "Газпром" сообщил, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 году. При этом цена поставок газа в страну на следующий год в сообщении российской компании указана не была. Цена на поставку российского газа для Белоруссии в этом году составляет 127 долларов за тысячу кубометров, однако Минск настаивал на ее снижении.

Позже минэнерго Белоруссии уточнило, что согласованная цена на природный газ на 2021 год будет практически на уровне 2020 года, в то же время конкретную величину ведомство не назвало.

Что касается поставок нефти, 27 декабря Головченко заявил, что до конца этого года все контракты на будущий год о поставках нефти из РФ в республику будут подписаны, а с рядом крупных российских поставщиков соглашения уже заключены.