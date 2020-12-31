"Во-первых, США имеет только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии. Во-вторых, Россия может ввести довольно жесткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что в мире уже есть примеры отключенных от системы стран, успешно торгующих с другими государствами (например, Иран). По мнению Тузова, у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.

"Россия еще в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Кроме того, в следующем году Банк России анонсировал введение цифрового рубля. В таком случае необходимость в международной платежной системе вообще отпадет, поскольку контрагенты смогут проводить платежи без использования SWIFT, считает эксперт.

При этом Тузов уверен — если Россию внезапно, например, завтра отключат от SWIFT, будут панические валютные колебания. Однако стратегически рубль обеспечен российскими золотовалютными резервами, поэтому, после короткого периода турбулентности, курс доллара к рублю вернется в норму. Экспортеры перейдут на расчеты в евро и юанях через альтернативные SWIFT системы, заключил эксперт.