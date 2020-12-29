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Белоруссия договорились с Россией о газе «на выгодных условиях» 

Мария Иванова 3 часа назад
Белоруссия договорились с Россией о газе «на выгодных условиях»
Фото: ТАСС
Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Минск договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год «на выгодных для себя условиях». Об этом сообщает БЕЛТА.
Головченко отметил, что нефтегазовые переговоры с Россией сопровождались «определенным торгом относительно условий».

«Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», — подчеркнул премьер.

О каких именно условиях идет речь, не уточняется.
Как писал «Рамблер», в 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому.
Цена на газ для Белоруссии в 2019-м составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне, но в Белоруссии просили о «корректировке» цен.
Власти страны называли одним из основных препятствий интеграции страны с Россией споры о ценах на нефть и газ.
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Комментарии
Экономика , Роман Головченко , Александр Лукашенко
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