Белоруссия договорились с Россией о газе «на выгодных условиях» 

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Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что Минск договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год «на выгодных для себя условиях». Об этом сообщает БЕЛТА.

Головченко отметил, что нефтегазовые переговоры с Россией сопровождались «определенным торгом относительно условий».

«Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях», — подчеркнул премьер.

О каких именно условиях идет речь, не уточняется.

Как писал «Рамблер», в 2019 году истекла договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию. Президент Александр Лукашенко говорил о целесообразности ее снижения до уровня, близкого к внутрироссийскому.

Цена на газ для Белоруссии в 2019-м составляла 127 долларов за тысячу кубометров на границе. В этом году цены было решено оставить на таком же уровне, но в Белоруссии просили о «корректировке» цен.

Власти страны называли одним из основных препятствий интеграции страны с Россией споры о ценах на нефть и газ.