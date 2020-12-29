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Россия не нашла денег для мегамоста на Сахалине 

Вероника Полынина 4 часа назад
У государства пока нет денег на строительство моста на Сахалин. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram.

«Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Как сообщал «Рамблер», 11 декабря вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что в связи с объемом требуемых инвестиций решение о строительстве моста на Сахалин может принять только президент страны Владимир Путин.
По словам Трутнева, ранее проект вызывал много вопросов, но постепенно отношение к нему президента Путина меняется.
Проект предварительно оценивается в 576 миллиардов рублей без НДС, 226 миллиардов из них — мостовой переход с подходами, 350 миллиардов — железнодорожная линия.
Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в семь км. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.
Согласно оценкам, на строительство моста потребуется около шести лет.
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Экономика , Марат Хуснуллин , Юрий Трутнев , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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