Британия отменит антидемпинговые меры ЕС по товарам из РФ

В связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза с 1 января 2021 года Соединенное Королевство намерено отменить действие пяти антидемпинговых мер в отношении российских феррокремния, трансформаторной стали, бесшовных труб, фитингов для труб и карбамидно-аммиачной смеси. Об этом сообщает Минэкономразвития.

Ведомство неоднократно доводило до Минвнешторга Великобритании позицию о недопустимости применения Соединенным Королевством после "Брексита" мер, введенных по результатам антидемпинговых расследований Европейского союза. После отмены пяти таких мер продолжат действовать еще четыре.