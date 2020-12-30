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Великобритания отменяет пять антидемпинговых мер ЕС по товарам из РФ 

Российская Газета 1 час назад
Британия отменит антидемпинговые меры ЕС по товарам из РФ
Фото: ТАСС
В связи с выходом Великобритании из состава Европейского союза с 1 января 2021 года Соединенное Королевство намерено отменить действие пяти антидемпинговых мер в отношении российских феррокремния, трансформаторной стали, бесшовных труб, фитингов для труб и карбамидно-аммиачной смеси. Об этом сообщает Минэкономразвития.
Ведомство неоднократно доводило до Минвнешторга Великобритании позицию о недопустимости применения Соединенным Королевством после "Брексита" мер, введенных по результатам антидемпинговых расследований Европейского союза. После отмены пяти таких мер продолжат действовать еще четыре.
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