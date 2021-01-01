В России выросли акцизы на алкоголь

Ставки акцизов на алкогольную продукцию в России выросли с 1 января в соответствии со вступившими в силу нормами Налогового кодекса РФ.

Так, акциз на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9% с начала года увеличивается на 4% по сравнению с предыдущим годом — до 566 рублей за литр безводного спирта в подакцизном товаре. Аналогичным образом изменился акциз на спиртосодержащую продукцию.

Ставка акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта до 9% включительно увеличилась на 3,9% и теперь составляет 452 рубля за литр спирта. Акциз на сидр, пуаре и медовуху вырос на 4,5% — до 23 рублей за литр, так же изменилась ставка для пива и пивных напитков с долей этилового спирта от 0,5% до 8,6% включительно.

Акциз на пиво крепче 8,6% вырос на 4,9% и установлен в 2021 году на уровне 43 рублей за литр.

Ставка акциза для вин, фруктовых и ликерных вин повысилась на 3,2% — до 32 рублей за литр, аналогичным образом изменилась ставка для виноматериалов, виноградного и фруктового сусла. Ставка акциза на игристые (шампанские) вина увеличилась на 2,5% — до 41 рубля за литр, так же выросла ставка для винных напитков.

В свою очередь ставка акциза на виноград, использованный для производства вин, игристых и ликерных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), виноматериалов, виноградного сусла, а также спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла, увеличилась на 3,3% и теперь составляет 31 рубль за тонну.