В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум 

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В России изменились минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум.

С 1 января МРОТ составил 12 792 рубля в месяц, сумма прожиточного минимума — 11 653 рубля. Указ президента России опубликован на едином портале правовой информации.

«С 2021 года соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 процентов», — сказано в документе.

С 2021 года МРОТ будет рассчитываться, исходя из показателя медианной заработной платы, то есть фактически средней по региону.