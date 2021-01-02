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В России выросли налоги в нефтяной отрасли 

Российская Газета 1 час назад
С 1 января 2021 года ужесточаются параметры налога на добавленный доход (НДД), отменяется часть льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлине на нефть. По оценке Минфина, с 2021 по 2023 год это увеличит доходы федерального бюджета на 686 млрд рублей.
В Минфине неоднократно подчеркивали, что корректировки не приведут к сокращению нефтедобычи и не окажут негативного влияния на развитие отрасли. В ведомстве считают, что принимаемые меры позволят оптимизировать предоставление налоговых льгот в нефтянке, а также компенсировать выпадающие доходы бюджета.
Суммарно потери нефтедобывающей отрасли составят 1150 млрд рублей, но около 500 млрд будут возвращены за счет налоговых вычетов по отдельным крупным проектам. Некоторые эксперты считают, что вместе с сокращением добычи ОПЕК+ в сочетании с низкими ценами на нефть это приведет к снижению инвестиций в отрасль.
При этом системные изменения в фискальных правилах — расширение периметра действия налога на добавленный доход (переход с обложения валовой добычи на обложение финансового результата) — соответствует общемировому опыту. Налог на прибыль с добычи принят в большинстве развитых нефтедобывающих стран, таких как Великобритания, Норвегия, Австралия и США. В 2019 году в России НДД применялся на участках, где произведено 46,3 млн тонн нефти (менее 10% всей добычи), в 2021 году этот показатель вырастет до 230 млн тонн (около 48% всей добываемой нефти в стране). Но общая нагрузка на нефтедобывающую отрасль в России остается одной из самых высоких в мире, а с 2021 году она возрастет еще больше.
Кроме нефтяной отрасли увеличивается НДПИ для отдельных видов твердых полезных ископаемых (руды черных и цветных металлов, калийных солей и других минеральных удобрений).
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Экономика , Видео , Минфин
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