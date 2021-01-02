Эксперты объяснили снижение импорта мяса в Россию 

По данным аналитиков Россельхозбанка, в 2020 году доля импорта мяса в Россию сократилась до исторического минимума и составила 6% от всего объема потребления. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперты ожидают дальнейшего снижения импорта мяса в Россию. В частности, поставки свинины из-за рубежа окажутся практически нулевыми.

По их словам, на отказ от поставок из-за рубежа повлиял рост курса валют, обеспечив конкурентоспособность отечественной мясной продукции и увеличило спрос на нее.

«В дальнейшем рост производства свинины внутри России будет оставаться основным фактором ценообразования на отечественном рынке. В ближайшие два-три года стоит ожидать дальнейшего снижения внутренних цен на мясо свинины», — уверены аналитики.

Также они отмечают, что события в мировой экономике повлияли на рост экспорта российской сельхозпродукции и открыли для отечественных производителей перспективы для развития и расширения производства.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По расчетам организации, число нуждающихся в продовольствии в мире может вырасти со 130 до 265 миллионов человек.

В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе — Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.