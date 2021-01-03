Найден выход из ситуации с сертификацией «Севпотока-2»

По его мнению, решить проблему можно с помощью привлечения российской компании для сертификации проекта. Такой вариант, уверен он, устроит Европу.

«Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как "Северный поток-2", и именно она выдает сертификаты», — указал эксперт.

Также аналитик отметил, что не стал бы рассчитывать в этом вопросе на европейские компании. По его словам, если учитывать опыт прошлых санкций США, бизнес не пойдет на нарушение прямых запретов Вашингтона даже при наличии гарантий безопасности от ЕС.

2 января норвежская DNV GL отказалась сертифицировать «Северный поток-2» выдать газопроводу сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. В заявлении компании указано, что все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северного потока-2» прекращены до тех пор, пока санкции США остаются в силе.

Изначально «Северный поток-2» планировалось достроить и ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако строительство затормозилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков.