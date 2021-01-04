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Белоруссия может подписать соглашение о перенаправлении экспорта в порты РФ в 2021 году 

ТАСС 2 часа назад
Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты
Фото: РИА Новости
Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта республики из Литвы в порты РФ уже в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

"Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать [поставки]", — заметил он.

Россия и Белоруссия в настоящий момент ведут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ. Ранее обсуждалось перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. Новак оценивал возможный объем в 4-6 млн тонн.
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