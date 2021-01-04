Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты

"Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать [поставки]", — заметил он.