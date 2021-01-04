Белоруссия может перенаправить часть экспорта в российские порты

Россия и Белоруссия могут подписать соглашение о перенаправлении части экспорта республики из Литвы в порты РФ уже в 2021 году. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.
"Я думаю, что это вполне возможно и в 2021 году в части объемов с учетом договоренностей и текущих вопросов, которые вырабатываются между компаниями. На мой взгляд, 2021 год — вполне реальные сроки, когда можно начать [поставки]", — заметил он.
Россия и Белоруссия в настоящий момент ведут переговоры об экспорте белорусских нефтепродуктов через инфраструктуру РФ. Ранее обсуждалось перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. Новак оценивал возможный объем в 4-6 млн тонн.