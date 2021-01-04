Экс-министр экономики предрек Украине дефолт в 2021 году

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предрек стране дефолт в 2021 году. Об этом он заявил украинскому изданию «Главред».

Суслов напомнил, что бюджет страны на 2021 годы был принят с дефицитом в 5,5%, тогда как по международным нормативам приемлемым считается показатель не более чем в 3%. По словам экс-министра, это значит, что Украина не смогла сократить свои расходы при падающей экономике.

«В новом году нам придется отдавать значительную часть доходов на обслуживание внешних долгов. Уже сейчас каждая третья гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов. Иными словами, Украина шаг за шагом движется к дефолту», — сказал экономист.

По словам Суслова, власти ведут страну к дефолту из-за нежелания урезать бюджет, расходы на чиновников и многочисленных членов набсоветов, а также неспособности навести порядок на таможне и победить поток контрабанды, ввести прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц, перейти к проведению протекционистской политики и стимулировать развитие производства внутри страны.