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Украине придется вернуть МВФ больше денег, чем она получит 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
В МВФ назвали сумму, которую Украина должна выплатить в 2021 году
Фото: Reuters
Украина в 2021 году должна вернуть Международному валютному фонду почти 1,7 млрд долларов долгов, при этом Киев может рассчитывать только на два транша в размере 1,4 млрд долларов.
График выплат опубликован на сайте Международного валютного фонда. Наиболее крупные платежи — по 430 млн долларов — Киев должен осуществить в марте и в сентябре. При этом в 2022 года Украина должна заплатить фонду уже порядка 2,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Новая программа поддержки Украины, одобренная Советом управляющих МВФ в начале июня прошлого года, предусматривает выделение 5 млрд долларов в течение полутора лет.
В декабре депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МВФ за отношение к жителям страны.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность, … (ему нужны) дешевые развитые рабы», — сказал парламентарий.

При этом в мае в Верховной раде объявляли о планах Украины в перспективе полностью отказаться от кредитов МВФ.
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Экономика , Вадим Рабинович , Международный валютный фонд , Верховная Рада , РИА Новости
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