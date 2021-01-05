Путин спросил главу Минстроя о средствах на аварийное жилье

Глава государства поинтересовался, сколько средств направили на расселение аварийного жилья, на что министр ответил, что в прошлом году выделили более 40 миллиардов рублей.

"Но в середине к концу года мы получили дополнительно пятьдесят (миллиардов. — Прим. ред.), и эта программа позволила увеличить и сдвинуть расселение в этом году", — добавил Файзуллин.

"Хорошо-хорошо, а в 2021 году сколько предусмотрено?" — уточнил Путин.

Министр ответил, что собираются выполнить программу расселения в примерно том же объеме с учетом "сдвижки влево".

"Это порядка, наверное, 130 тысяч человек. Сегодня по деньгам у нас получается где-то около 80 миллиардов", — сказал Файзулин.

Путин отметил, что показатели близки, на что глава Минстроя заверил президента, что снижать объемы не будут.