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Приведет ли массовая вакцинация к дефолту в России? 

Алиса Селезнёва 1 час назад
России, несмотря на прогноз датского Saxo Bank, не стоит ожидать дефолта из-за роста потребления после того, как вакцинация позволит снять ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Свободная пресса».
Как сообщал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год. В Saxo Bank считают, что в 2021 году мир расплатится за перестимулированную во время пандемии экономику. Согласно прогнозу, после вакцинации глобальная экономика перегреется, инфляция вырастет, безработица упадет и начнутся дефолты.
Российский финансовый эксперт Дмитрий Чечулин призвал отнестись внимательнее к прогнозу от Saxo Bank, так как в прошлом году он сбылся почти на 40%.
При этом руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов уверен, что России не грозит прогнозируемый Saxo Bank дефолт.

«Если говорить о России, для нас риск разгона инфляции из-за всплеска потребления и последующей волны дефолтов не актуален. У нас есть другие риски: продолжение снижения реальных доходов населения и девальвационные процессы, которые краткосрочно могут вести к эффекту переноса — резким инфляционным скачкам, не имеющим под собой оснований в виде роста доходов или спроса со стороны потребителей», — пояснил он.

В качестве примера такого скачка эксперт привел роста цен на продукты в конце года. Он также отметил, что Saxo Bank судит по европейским и американским меркам.

«Там люди в процессе самоизоляции получали от государства денег больше, чем могла быть их зарплата. В этом случае они действительно могут обеспечить дополнительный спрос», — пояснил он.

Комментарии 8
Экономика , Видео , Дмитрий Чечулин , Saxo Bank , Финансовый университет
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