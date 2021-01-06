России, несмотря на прогноз датского Saxo Bank , не стоит ожидать дефолта из-за роста потребления после того, как вакцинация позволит снять ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на экспертов пишет «Свободная пресса»

Как сообщал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год. В Saxo Bank считают, что в 2021 году мир расплатится за перестимулированную во время пандемии экономику. Согласно прогнозу, после вакцинации глобальная экономика перегреется, инфляция вырастет, безработица упадет и начнутся дефолты.

Российский финансовый эксперт Дмитрий Чечулин призвал отнестись внимательнее к прогнозу от Saxo Bank, так как в прошлом году он сбылся почти на 40%.

При этом руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов уверен, что России не грозит прогнозируемый Saxo Bank дефолт.

«Если говорить о России, для нас риск разгона инфляции из-за всплеска потребления и последующей волны дефолтов не актуален. У нас есть другие риски: продолжение снижения реальных доходов населения и девальвационные процессы, которые краткосрочно могут вести к эффекту переноса — резким инфляционным скачкам, не имеющим под собой оснований в виде роста доходов или спроса со стороны потребителей», — пояснил он.

В качестве примера такого скачка эксперт привел роста цен на продукты в конце года. Он также отметил, что Saxo Bank судит по европейским и американским меркам.