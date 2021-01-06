Немецкие власти оценили идею создать фонд в поддержку «СП-2»

Правительство Германии приняло к сведению информацию о возможности создать фонд в поддержку «Северного потока-2», но комментировать инициативу не может, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер . Она посоветовала интересоваться деталями непосредственно у авторов идеи, сообщает агентство «Прайм».

Ранее немецкие СМИ рассказали об инициативе властей немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, которые предложили создать фонд в поддержку российского газопровода под видом организации, борющейся против изменения климата. Авторы идеи отметили, что фонд может признать «Северный поток-2» «элементом защиты окружающей среды». Таким образом немецкие предприятия смогут участвовать в реализации проекта не напрямую с оператором строительства Nord Stream 2, а через фонд, обходя американские санкции.

Ульрике Деммер, комментируя новость, напомнила, что в случае с «Северным потоком-2» речь идет об экономическом проекте, поэтому правительство ФРГ не имеет права участвовать в дискуссии подобного рода. При этом она подчеркнула, что немецкие власти «приняли сообщение к сведению».

«Наша принципиальная позиция остается неизменной», — резюмировала она, посоветовав интересоваться подробностями инициативы у властей Мекленбург-Передней Померании.

В начале января, как сообщал «Рамблер», в силу вступили новые санкции против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Речь о проекте оборонного бюджета Соединенных штатов на 2021 год. Санкции коснутся страховых и сертификационных компаний, которые могут принять участие в реализации «Северного потока-2».

Как отмечали эксперты, суда, участвующие в строительстве трубопровода, станет невозможно застраховать: иностранные компании откажутся от сотрудничества с россиянами, а российские не смогут застраховать корабли «без международных страховых консорциумов». В результате без страховки ни одно судно не сможет быть допущено в европейские порты. Отсутствие сертификатов на выполненные работ в свою очередь лишает проект легитимности.